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        Erzurum'da floor curling için başsavcılıkla protokol imzalandı

        Erzurum'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Curling Federasyonu arasında floor curling işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 14:09 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:29
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        Erzurum'da floor curling için başsavcılıkla protokol imzalandı
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        Erzurum'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Curling Federasyonu arasında floor curling işbirliği protokolü imzalandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Adem Aydemir, İl Müdürü Levent Çakmur ve federasyon başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin arasında Şehit Mehmet Kiraz Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

        Aydemir, törende, "Bugüne kadar birçok protokol imzaladım ama bugün floor curling işbirliği protokolü imzaladığım için çok mutluyum. Sebebi ise ilk kez bu imza törenin Şehit Mehmet Kiraz Toplantı Salonu'nda gerçekleşiyor olması. Federasyonumuzun yüreğini ortaya koymasını bunu çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

        Şebin de Türkiye'de curling adına birçok önemli işler yaptıklarını belirterek, işbirliğine yaklaşımlarından dolayı Aydemir'e teşekkür etti.

        İmza törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Türkiye Atletizm Federasyonu Eski Başkanı Fatih Çintimar ile Türkiye Curling Federasyonu Bölge Temsilcisi Resul Çelebi katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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