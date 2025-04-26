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        Erzurum'da "EİT Ülkeleri Kardeşlik ve Hatıra Ormanı" açılışı yapıldı

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 yılı Turizm Başkenti seçilen Erzurum'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla "EİT Ülkeleri Kardeşlik ve Hatıra Ormanı" açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:42
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        Erzurum'da "EİT Ülkeleri Kardeşlik ve Hatıra Ormanı" açılışı yapıldı
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        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 yılı Turizm Başkenti seçilen Erzurum'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla "EİT Ülkeleri Kardeşlik ve Hatıra Ormanı" açılışı yapıldı.

        Erzurum Teknik Üniversitesi yerleşkesinde, EİT ülkeleri adına hatıra ormanı fidan dikim seremonisi programı düzenlendi.

        Programda, Bakan Ersoy ve EİT ülkeleri temsilcileri fidanları toprakla buluşturdu, can sularını verdi.

        "EİT Ülkeleri Kardeşlik ve Hatıra Ormanı" alanında, Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan, KKTC, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Pakistan adına bölmeler oluşturuldu.

        Programa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Kültür, Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyed Reza Salehi Amiri, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Shamyradov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kazakistan Cumhuriyeti Turizm ve Spor Bakan Yardımcısı Yerzhan Yerkinbayev, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Naghiyev, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Turizm Dairesi Müdürü Kasymov Erdenet, Pakistan İslam Cumhuriyeti Milletvekili Ali Zahid, Tacikistan Cumhuriyeti Turizm Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Ziyodullo Salimzoda, Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Umid Shadiev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan katıldı.

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