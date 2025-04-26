Bakan Ersoy, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'nde konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmin sadece ekonomik bir araç değil, aynı zamanda barışın, diyaloğun ve insani bağların taşıyıcısı olduğuna inanıyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti resmi açılış töreninde, zamansız güzelliği ve kültürel derinliğiyle öne çıkan kadim Erzurum'dan katılımcıları selamladığını söyledi.

Programa katılanları tebrik eden Ersoy, "Bu akşam bölgesel turizmin, sürdürülebilir kalkınmanın ve ortak kültürel mirasın hikayesinde yeni bir sayfa açıyoruz. Erzurum'un 2025 yılı için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti ilan edilmesini büyük bir gururla resmen kutluyoruz." diye konuştu.

- "Erzurum, geçmişle geleceği, doğu ile batıyı birleştiren canlı bir köprüdür"

Erzurum'a verilen bu ünvanın sadece sembolik bir değer taşımadığını belirten Ersoy, şunları ifade etti:

"Erzurum'un sürdürülebilir, kapsayıcı ve kültürel açıdan zengin bir destinasyon olarak aynı zamanda EİT bölgesindeki yükselen potansiyelini de temsil ediyor. Karla kaplı dağlarından tarihi camilerine ve kervansaraylarına kadar Erzurum, geçmişle geleceği, doğu ile batıyı birleştiren canlı bir köprüdür. Türkiye olarak bu sorumluluğu üstlenmekten onur duyuyoruz.

Turizmin sadece ekonomik bir araç değil aynı zamanda barışın, diyaloğun ve insani bağların taşıyıcısı olduğuna inanıyoruz. EİT çatısı altındaki bölgesel işbirlikleriyle güçlü ortaklıklar kurmayı, ortak turizm projeleri geliştirmeyi ve insanlarımızın faydalanacağı fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz. Erzurum, 2025'te birlikte neler başarabileceğimizin bir modeli olsun, çeşitlilik içinde birlikteliğin kutlandığı ve bölgemiz için sürdürülebilir turizmin simgesi olan bir yıl yaşasın. Biz Türkiye'de 'birlikten kuvvet doğar' deriz. Dilerim bu ruh önümüzdeki yıl boyunca bizlere rehberlik eder. Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim."