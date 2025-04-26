Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Bakan Ersoy, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'nde konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmin sadece ekonomik bir araç değil, aynı zamanda barışın, diyaloğun ve insani bağların taşıyıcısı olduğuna inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 20:43 Güncelleme: 26.04.2025 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Ersoy, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'nde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmin sadece ekonomik bir araç değil, aynı zamanda barışın, diyaloğun ve insani bağların taşıyıcısı olduğuna inanıyoruz." dedi.

        Bakan Ersoy, Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti resmi açılış töreninde, zamansız güzelliği ve kültürel derinliğiyle öne çıkan kadim Erzurum'dan katılımcıları selamladığını söyledi.

        Programa katılanları tebrik eden Ersoy, "Bu akşam bölgesel turizmin, sürdürülebilir kalkınmanın ve ortak kültürel mirasın hikayesinde yeni bir sayfa açıyoruz. Erzurum'un 2025 yılı için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti ilan edilmesini büyük bir gururla resmen kutluyoruz." diye konuştu.

        - "Erzurum, geçmişle geleceği, doğu ile batıyı birleştiren canlı bir köprüdür"

        Erzurum'a verilen bu ünvanın sadece sembolik bir değer taşımadığını belirten Ersoy, şunları ifade etti:

        "Erzurum'un sürdürülebilir, kapsayıcı ve kültürel açıdan zengin bir destinasyon olarak aynı zamanda EİT bölgesindeki yükselen potansiyelini de temsil ediyor. Karla kaplı dağlarından tarihi camilerine ve kervansaraylarına kadar Erzurum, geçmişle geleceği, doğu ile batıyı birleştiren canlı bir köprüdür. Türkiye olarak bu sorumluluğu üstlenmekten onur duyuyoruz.

        Turizmin sadece ekonomik bir araç değil aynı zamanda barışın, diyaloğun ve insani bağların taşıyıcısı olduğuna inanıyoruz. EİT çatısı altındaki bölgesel işbirlikleriyle güçlü ortaklıklar kurmayı, ortak turizm projeleri geliştirmeyi ve insanlarımızın faydalanacağı fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz. Erzurum, 2025'te birlikte neler başarabileceğimizin bir modeli olsun, çeşitlilik içinde birlikteliğin kutlandığı ve bölgemiz için sürdürülebilir turizmin simgesi olan bir yıl yaşasın. Biz Türkiye'de 'birlikten kuvvet doğar' deriz. Dilerim bu ruh önümüzdeki yıl boyunca bizlere rehberlik eder. Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Fethiye'de feci kaza!
        Fethiye'de feci kaza!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç

        Benzer Haberler

        EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinliğinin resmi açılış töreni yapıldı
        EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinliğinin resmi açılış töreni yapıldı
        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, KUDAKAF 25'in açılışı...
        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, KUDAKAF 25'in açılışı...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılış...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılış...
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu:
        'Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuşan Cevdet Yılmaz: Ulusal ve uluslararas...
        'Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuşan Cevdet Yılmaz: Ulusal ve uluslararas...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu: