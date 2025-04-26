Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        EİT Genel Sekreteri Khan, "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'nde konuştu:

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Asad Majeed Khan, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri yalnızca 2024'te 100 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayarak turizm alanında dikkate değer bir büyüme kaydetmiştir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 21:04 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        EİT Genel Sekreteri Khan, "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'nde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Asad Majeed Khan, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri yalnızca 2024'te 100 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayarak turizm alanında dikkate değer bir büyüme kaydetmiştir." dedi.

        Khan, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni"nde, "Merhaba Dadaşlar" diyerek konuşmasına başladı.

        Bugün burada 2025 yılı için Uluslararası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti ilan edilen büyüleyici Erzurum'da bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Khan, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı adına vizyoner liderliği ve bölgesel işbirliğine verdiği sarsılamaz destek için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımızı sunmak isterim." dedi.

        Khan, organizasyon için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, özellikle Cumhurbaşkanlığı makamına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine ve yerel paydaşlara teşekkürlerini sundu.

        - "Erzurum'u keşfetmeye davet ediyorum"

        Dünyanın farklı ülkelerindeki insanları Erzurum'u gezmeye davet eden Khan, şunları kaydetti:

        "Muhteşem Çifte Minareli Medrese ve etkileyici Erzurum Kalesi gibi yapılar, şehrin zengin tarihin kalıcı sembolleri olarak ayakta duruyor. Erzurum'un sıcak insanları ve köklü gelenekleriyle şekillenen canlı yerel kültürü, ziyaretçileri gerçek ve özgün deneyime davet etmektedir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri yalnızca 2024'te 100 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayarak turizm alanında dikkate değer bir büyüme kaydetmiştir. Ekoturizm başkenti uygulaması 2020'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de başlamış, ardından İran'da, Özbekistan'da devam ederken kuruluşumuzun en önemli geleneklerinden birisi haline gelmiştir. Bu yıl Erzurum, 6. Ekoturizm Bakanlar Toplantısı'na ve yıl boyunca düzenlenecek birçok spor, kültür ve gastronomi etkinliğine ev sahipliği yaparak bu unvanı en iyi şekilde taşıyacaktır. Bu vesileyle tüm dünyadaki insanları, bölgemizin zamansız hazinelerini özellikle bu yıl Erzurum'u keşfetmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte Erzurum ve eko bölgesi için heyecan verici bir dönemin başlangıcını kutlayalım."

        Khan konuşmasını, İbrahim Erkal'ın "Erzurum'a Gel" şarkısının "Palandöken yastığın, evleri yığın yığın, Dadaşların el ele, alem senin aşığın, hadi gel Erzurum'a gel, Erzurum yahşi güzel. Haydi gel Erzurum'a gel." dizeleriyle sonlandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Fethiye'de feci kaza!
        Fethiye'de feci kaza!
        Dört dakikada dört köşe!
        Dört dakikada dört köşe!
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        "Para vermeyin, bize gelin"
        "Para vermeyin, bize gelin"
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç

        Benzer Haberler

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzurum'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzurum'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu:
        Bakan Ersoy, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'nde konuş...
        Bakan Ersoy, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'nde konuş...
        EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinliğinin resmi açılış töreni yapıldı
        EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinliğinin resmi açılış töreni yapıldı
        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, KUDAKAF 25'in açılışı...
        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, KUDAKAF 25'in açılışı...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılış...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılış...
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuştu: