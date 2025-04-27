EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Çığlık, Palandöken Ekonomi Forumu'nu değerlendirdi:

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, dün başlayan ve bugün sona erecek "Palandöken Forumu"nu değerlendirdi.

Muharrem Çığlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun kentte ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Forumun güzel geçtiğini ifade eden Çığlık, "Erzurum'da ilk defa yapılan sesi ve sonuçları itibarıyla dünya gündeminin burada konuşulduğu, dünyada olup bitenin anlatıldığı ve sonuç bildirgesi ile önemli bir forum olarak tarih sahnesine çıkmış oldu." dedi.

Çığlık, başlangıç olarak güzel bir forum düzenlediklerini belirterek, katılım olarak dünyanın 126 ülkesine davetiyeler gönderdiklerini dile getirdi.

- "1000'e yakın katılımcıyla açılış yaptık"

Yabancı iş dünyasından diplomat, bakan, devlet temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla 400'e yakın yabancı misafiri ağırladıklarını anlatan Çığlık, şöyle konuştu:

"500-600'e yakın Türkiye genelinde yerli iş insanımız ve akademisyenler vardı. Türkiye'nin uluslararası ortak olduğu kuruluşların temsilcileri iştirak ettiler. Dün 1000'e yakın katılımcıyla bir açılış yaptık. Salonumuzun fiziki şartlarını göz önüne alarak ancak bu kadar olurdu. Belki önünü açmış olsaydık, burası çok daha kalabalık bir katılımcıya sahne olacaktı. Fiziki şartlarımızı göz önüne aldığımızda bu kalabalığı da güzel bir şekilde ağırlamış olduk. Bugün itibarıyla oturumlar devam etti. Bugün 5 oturum vardı. Palandöken Ekonomi Forumu dünyaya hangi mesajları verecek, hangi gündemle tekrar önümüzdeki sene bir daha yeniden olacak, onların hepsini komisyonumuzla toplanıp konuşacağız. Sonrasında inşallah tekrar senenin hazırlıklarına, planlamalarına başlayacağız."