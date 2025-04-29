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        Erzurum'da çocuklar teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturdu

        Erzurum'da ilkokul öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hazırladıkları sanatsal çalışmalarla teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı konularına dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:31 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:57
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        Erzurum'da çocuklar teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturdu
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        Erzurum'da ilkokul öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hazırladıkları sanatsal çalışmalarla teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı konularına dikkati çekti.

        Yakutiye ilçesindeki Kocatepe İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün, farklı disiplinleri bir araya getirerek öğrencilere çok yönlü öğrenme ortamı sunmayı amaçlayan "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında, teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sergi açtı.

        Sergide, uyarıcı yazı ve görsellerle akran zorbalığını anlatan öğrenciler, "kuş kafesinin içinde elinde telefon olan bebek", "televizyon içine girmiş çocuk", "masadaki oyuncaklar yerine telefon ve tabletle meşgul olan çocuklar," ve "robot insan" gibi figürlerle de ziyaretçilerin dikkatini çekti.

        Serginin açılışında konuşan Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, yenilikçi düşünen ve bu doğrultuda öğrencilere geleceğe dair vizyon kazandıran "Harezmi Eğitim Modeli"nin algoritma ve matematik alanında ün alan, dünyaya da örnek olan yeni modelin adı olduğunu söyledi.

        - "Bilimsel çalışmalarda yer almaya teşvik eden bir model"

        Bu modelin fen, Türkçe ve matematik gibi derslerin tamamını kapsadığını anlatan Gazioğlu, şöyle devam etti:

        "Bu model, işbirlikçi öğrenme, öğrencilerin birbirleriyle etkileşim ve paylaşımı, yapabilen, üretebilen, sorgulayan, araştıran geliştiren, sadece bilgiye ulaşan değil, o bilgiye erişmenin yollarını da bilen, yapıcı, üretici ve bilgiyi anlamlandıran, kendi özel çaba ve çalışmalarını da o işe yoğuran, öğrencilerimizi bu anlamda farklı düşünmeye sevk eden, bilimsel çalışmalarda yer almaya teşvik eden bir model."

        Gazioğlu, Milli Eğitim Bakanlığının 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yer alan bu eğitim modelinin, yeni bir nesil ortaya çıkarma hedeflerinin en önemli bilimsel projelerinden biri olduğunu vurguladı.

        Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Gazioğlu, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek güçlü bireyler yetiştirmek amacıyla çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        3. sınıf öğrencisi Hayat Zümra Gülen de ailesinden ve öğretmeninden destek alarak teknolojik bağımlılığa dikkati çektiğini belirterek, "Yaptığım robotla, insanların artık teknolojiyi kullanıp yalnızlaştığı ve robotlaştığını göstermek istedim. Harezmi Eğitimi bana teknolojik aletlerin ne zaman kullanılacağını, olumlu ve olumsuz etkilerini öğretti." diye konuştu.

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