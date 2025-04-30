Erzurum'da firari hükümlü saklandığı çalılıklarda dronla tespit edildi

Erzurum'da jandarma ekipleri, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü, saklandığı çalılıklarda dronla tespit edip yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından açıklamaya göre, Narman İlçe Jandarma Komutanlığı ve Oltu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan ifadeye yönelik arama kaydı olan T.A'nın (36) yakalanması için Oltu Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Firarinin Savaşçılar Mahallesi'ndeki ikametinde bulunmaması üzerine, ekipler istihbari çalışmalar neticesinde T.A'nın evine yakın bir dere yatağından araziye kaçtığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, bunun üzerine dron destekli yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda T.A'yı saklandığı çalılıklar arasında yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.