Erzurumlu çiftçi ahırında bulduğu tilki yavrularını ineğinden sağdığı sütle besledi
Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan bir çiftçi, ahırında bulduğu 3 tilki yavrusunu ineğinden sağdığı sütle besledi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan bir çiftçi, ahırında bulduğu 3 tilki yavrusunu ineğinden sağdığı sütle besledi.
Toprakkale Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Akkaş, hayvanlarını kontrol etmeye gittiği ahırında 3 tilki yavrusu buldu.
Bunun üzerine ineğinden sağdığı sütle yavruları besleyen Akkaş, daha sonra durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) bildirdi.
DKMP ekiplerince teslim alınan tilki yavruları, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya bırakılacak.
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