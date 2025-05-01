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        Erzurumlu çiftçi ahırında bulduğu tilki yavrularını ineğinden sağdığı sütle besledi

        Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan bir çiftçi, ahırında bulduğu 3 tilki yavrusunu ineğinden sağdığı sütle besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 17:11 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:11
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        Erzurumlu çiftçi ahırında bulduğu tilki yavrularını ineğinden sağdığı sütle besledi
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan bir çiftçi, ahırında bulduğu 3 tilki yavrusunu ineğinden sağdığı sütle besledi.

        Toprakkale Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Akkaş, hayvanlarını kontrol etmeye gittiği ahırında 3 tilki yavrusu buldu.

        Bunun üzerine ineğinden sağdığı sütle yavruları besleyen Akkaş, daha sonra durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) bildirdi.

        DKMP ekiplerince teslim alınan tilki yavruları, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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