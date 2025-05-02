Erzurum Devlet Tiyatrosu "turne otobüsü"yle sanatı ilçelere taşıyacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde tiyatroyu şehir merkezinden ilçelere taşıyacak EDT, bu özel turneyle minik kalplere dokunacak.

Sezonun ilgi gören "Sihirli Kutu" adlı çocuk oyunu, 5-30 Mayıs'ta Erzurum'un Tekman, Hınıs, Köprüköy, Narman, Oltu, Aşkale, Pasinler, Çat, Horasan, Tortum, Olur ve Şenkaya ilçelerinde turne otobüsüyle perdelerini açacak.

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