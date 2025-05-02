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        Erzurum Devlet Tiyatrosu "turne otobüsü"yle sanatı ilçelere taşıyacak

        Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), "Tiyatro Her Yerde" projesi kapsamında turne otobüsüyle kentin 12 ilçesinde "Sihirli Kutu" oyununu çocuklarla buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:12
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        Erzurum Devlet Tiyatrosu "turne otobüsü"yle sanatı ilçelere taşıyacak
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        Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), "Tiyatro Her Yerde" projesi kapsamında turne otobüsüyle kentin 12 ilçesinde "Sihirli Kutu" oyununu çocuklarla buluşturacak.

        Sezonun ilgi gören "Sihirli Kutu" adlı çocuk oyunu, 5-30 Mayıs'ta Erzurum'un Tekman, Hınıs, Köprüköy, Narman, Oltu, Aşkale, Pasinler, Çat, Horasan, Tortum, Olur ve Şenkaya ilçelerinde turne otobüsüyle perdelerini açacak.

        "Sihirli Kutu" oyunuyla tiyatroya erişimi sınırlı bölgelerde yaşayan çocuklara, sanatın sıcaklığının, hayal kurmanın gücünün ve sahnenin büyüsünün ulaştırılması amaçlanıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde tiyatroyu şehir merkezinden ilçelere taşıyacak EDT, bu özel turneyle minik kalplere dokunacak.

        Galeri
        Galeri

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