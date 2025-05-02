Erzurum Devlet Tiyatrosu "turne otobüsü"yle sanatı ilçelere taşıyacak
Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), "Tiyatro Her Yerde" projesi kapsamında turne otobüsüyle kentin 12 ilçesinde "Sihirli Kutu" oyununu çocuklarla buluşturacak.
Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), "Tiyatro Her Yerde" projesi kapsamında turne otobüsüyle kentin 12 ilçesinde "Sihirli Kutu" oyununu çocuklarla buluşturacak.
Sezonun ilgi gören "Sihirli Kutu" adlı çocuk oyunu, 5-30 Mayıs'ta Erzurum'un Tekman, Hınıs, Köprüköy, Narman, Oltu, Aşkale, Pasinler, Çat, Horasan, Tortum, Olur ve Şenkaya ilçelerinde turne otobüsüyle perdelerini açacak.
"Sihirli Kutu" oyunuyla tiyatroya erişimi sınırlı bölgelerde yaşayan çocuklara, sanatın sıcaklığının, hayal kurmanın gücünün ve sahnenin büyüsünün ulaştırılması amaçlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde tiyatroyu şehir merkezinden ilçelere taşıyacak EDT, bu özel turneyle minik kalplere dokunacak.
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