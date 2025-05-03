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        Erzurum-Artvin yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

        Kara yolu ağından çıkartılan Erzurum-Artvin yolunun, dün etkili olan sağanak nedeniyle toprak ve kaya düşmesi sonucu ulaşıma kapandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:50
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        Erzurum-Artvin yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
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        Kara yolu ağından çıkartılan Erzurum-Artvin yolunun, dün etkili olan sağanak nedeniyle toprak ve kaya düşmesi sonucu ulaşıma kapandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nden geçen Erzurum-Artvin yolunun dün etkili olan yoğun yağış sonucu toprak ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Pirinkayalar Tüneli'nin hizmete girmesiyle kara yolu ağından çıkartılan söz konusu yolda meydana gelen heyelan nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Kapanan güzergahta Uzundere Belediyesince temizlik ve yol açma çalışmasına başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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