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        Erzurum'da "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" temalı Psikoloji Zirvesi başladı

        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Psikoloji Zirvesi, "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" temasıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 12:11 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:11
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        Erzurum'da "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" temalı Psikoloji Zirvesi başladı
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        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Psikoloji Zirvesi, "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" temasıyla başladı.

        Kentte iki gün sürecek zirvenin açılış programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, burada yaptığı konuşmada, zirve için emeği geçen öğrencilere teşekkür ederek, bu tür programların devamının gelmesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Bu yıl belirlenen temanın da önemine dikkati çeken Çakmak, "Arkadaşlarımızın bu konuyu seçerken bu yılın 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesini de özel bir anlamı var. Çocuklarımızın ailelerin meyveleri. Gençlerimizi ülkemizin geleceği. Bu gibi programlarda sizlerin kendinizi geliştirmeniz ülkemiz ve insanlık için faydalı olmanız çok değerli. Bu programların bunda çok önemli katkıları var." dedi.

        Yetişkinlerin günümüzde en önemli sorununun dinleme olduğunu da ifade eden Çakmak, "Çok kesin yargılarımız vardır. Elbette tecrübe çok kıymetli. Gençler olarak büyüklerinizin deneyimlerinden istifade edeceksiniz ama biz büyükler de bu deneyimlerimizi paylaşırken önce dinleyen olacağız." diye konuştu.

        Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci ise verimli geçmesini temenni ettiği zirvede önemli verimler alınacağını ve farklı bakış açılarının kazandırılacağını anlattı.

        Merkezde, köy okullarındaki ilkokul çocuklarının çizdiği resimlerden oluşan sergi de açıldı.

        Programa, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Zirve yarın İbrahim Erkal Kültür Merkezi'ndeki tiyatro gösterisi, panel ve sunumlarla sona erecek.

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