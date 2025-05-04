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        Erzurum'da düzenlenen Psikoloji Zirvesi tamamlandı

        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Psikoloji Zirvesi, "Çocuk hakları ve toplum sağlığı" paneliyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:29 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:54
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        Erzurum'da düzenlenen Psikoloji Zirvesi tamamlandı
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        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Psikoloji Zirvesi, "Çocuk hakları ve toplum sağlığı" paneliyle sona erdi.

        İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında konuşan ETÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci, çalışma hayatında çocukların rolüne dikkati çekti.

        Ekinci, çocukların farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığını belirterek, "Bugün birçok çocuk çalışma yükünü omuzlamakta. Güncel verilere göre yaklaşık 3,5 milyon çocuk, çocukluğunu yaşayamadan fabrikalarda, yol kenarlarında, oto tamirhanelerinde ve tarlalarda çalışmak zorunda. Veriler bize bir şeyler söylüyor ve aynı zamanda alarm veriyor." diye konuştu.

        Çocukların istihdam oranlarıyla ilgili verilere yer veren Ekinci, şunları dile getirdi:

        "2024 itibarıyla 15-24 yaş grubunda ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı yüzde 35. 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı yüzde 25. Kayıtlı çocuk işçi sayısı 1 milyon 474 bine ulaşmış durumda. 2013-2024 arasında iş kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 442. 612 bin 814 çocuk zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okul dışında kalmıştır."

        Panelde, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Talip Şener ile Aile ve Sosyal Hizmetler Psikoloğu Fulya Alaybaşı, çocuk hakları ve toplum sağlığı konusuyla ilgili sunum yaptı.

        Dün düzenlenen "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" temalı panelle başlayan zirve, "Çocuk hakları ve toplum sağlığı" paneliyle sona erdi.

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