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        Erzurumspor FK taraftarı, statta destekleyemediği takımının maçını dev ekrandan izledi

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evindeki Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Erzurumspor FK'de taraftarlar, takımlarının Central Hospital Ümraniyespor ile yaptığı müsabakayı dev ekrandan hep birlikte izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 17:23 Güncelleme: 04.05.2025 - 17:36
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        Erzurumspor FK taraftarı, statta destekleyemediği takımının maçını dev ekrandan izledi
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        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evindeki Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Erzurumspor FK'de taraftarlar, takımlarının Central Hospital Ümraniyespor ile yaptığı müsabakayı dev ekrandan hep birlikte izledi.

        Mavi-beyazlı ekibin taraftarları, ligin 37. haftasındaki Central Hospital Ümraniyespor maçı için Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda bir araya geldi.

        Takımlarının formasını giyen ve atkı takan yüzlerce taraftar, açık havada dev ekrandan maçı izledi.

        Taraftarlardan Erdem Alan, AA muhabirine, kendilerinin statta olmadığını ancak gönüllerinin ve kalplerinin statta olduğunu söyledi.

        Alan, şunları dile getirdi:

        "Görüyorsunuz taraftarı, mükemmel bir taraftarımız var. Kimsenin dedikodusuna bakmıyoruz. Takımımıza, hocamıza ve taraftara güveniyoruz. Bizim gönlümüz statta olduğu için Allah'ın izniyle o maçı alacağız, play-off oynayacağız. Her yerde ve her tarafta biz beraberiz. Bizim taraftarımız tükenmez."

        Tahsin Yabir ise taraftar olarak üzgün olduklarını söyledi.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezayı eleştiren Yabir, "Böyle ceza görülmüş mü? Erzurumspor'u istemiyorlar. Her zaman takımın yanındayız. Takım var biz varız, biz varız takım var. Böyle bir şenlik 1. Lig'de var mı, görüyorsunuz. Her yerde her zaman havada, karada, denizde her yerde destekleriz. Bizim canımız ciğerimiz Erzurumspor. Canımızla, başımızla takımımızın yense de yenilse de yanındayız." diye konuştu.

        Yusuf Pahsa, takımının sürekli maçlarına gittiğini anlatarak, "TFF'yi Allah'a havale ediyoruz. Nerede olursa olsun kar, kış demeden her yerde takımımıza destek oluyoruz. Statta olmasa da biz buradan destek vermeye devam edeceğiz. Herkese inat bu ligden çıkacağız." dedi.

        Murat Akgüney de takımı amatör ligden beri takip ettiğini belirterek, "Nerede olursa olsun destekliyoruz. 53 yaşındayım. Yaşımın 40 yılını bu takımın peşinde geçirmişim. Bu takımı hiçbir zaman terk etmedim, etmem de. Federasyon ne yaparsa yapsın bu taraftarı ve bizleri yıldıramaz. Canımızla, kanımızla neyimiz var neyimiz yoksa takımın yanındayız. Biz statta değiliz ama gönlümüz statta. Biz buradan takımımıza destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Minik taraftar Hayrunisa Karakelle ise stada gidemediklerinden dolayı Erzurumspor FK'yi bu alanda desteklemek için bir araya geldiklerini aktardı.

        Maçı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül de taraftarlarla birlikte izledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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