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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:04 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:04
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Turgut Doman, Barış Çiçeksoyu, Haydar Avcı

        Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Gökhan Akkan, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Azubuike (Dk. 81 Mehmet Taş), Crociata, Roshi, Giorbelidze, Teklic (Dk. 75 Mamba), Sylla (Dk. 68 Sefa Akgün), Eren Tozlu

        Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac (Dk. 76 Batuhan Çelik), Mustafa Eser, Oğuz Yıldırım (Dk. 87 Ali Turap Bülbül), Atalay Babacan (Dk. 59 Emre Kaplan), Bardhi, Benny, Soukou (Dk. 87 Barış Ekincier), Hoti (Dk. 59 Serkan Göksu), Poyraz Yıldırım

        Goller: Dk. 25 Crociata, Dk. 46 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        Kırmızı kart: Dk. 90+2 Barış Ekincier (Central Hospital Ümraniyespor)

        Sarı Kartlar: Dk. 14 Hoti, Dk. 30 Glumac, Dk. 49 Atalay Babacan (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 35 Sylla (Erzurumspor FK)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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