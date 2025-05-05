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        Erzurum'da terör örgütü üyeliğinden hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Erzurum'da terör örgütü üyeliğinden 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:35
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        Erzurum'da terör örgütü üyeliğinden hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Erzurum'da terör örgütü üyeliğinden 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, "Terör örgütüne üye olma", "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "Mala zarar verme" suçlarından 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Hınıs ilçesi Akçamelik Mahallesi'nde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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