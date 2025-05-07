Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 62 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:34 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 62 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 62 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, geçen ay yaptıkları çalışmalar kapsamında, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 53 Afganistan, 8 Suriye, 1 Gürcistan uyruklu olmak üzere 62 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!
        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'ya para cezası
        Deniz Akkaya'ya para cezası
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama

        Benzer Haberler

        Avrupa'dan altın madalyayla dönen Yıldıran, çalıştığı hastanede başarı belg...
        Avrupa'dan altın madalyayla dönen Yıldıran, çalıştığı hastanede başarı belg...
        Erzurum'da yaralı bulunan kaya sansarı tedaviye alındı
        Erzurum'da yaralı bulunan kaya sansarı tedaviye alındı
        Erzurum'da 176 araç trafikten menedildi
        Erzurum'da 176 araç trafikten menedildi
        Erzurum'da eski mahalle yerinde dönüşümle ayağa kaldırılıyor
        Erzurum'da eski mahalle yerinde dönüşümle ayağa kaldırılıyor
        'Silivri ve Marmaraereğlisi depremleri doğudan batıya deprem göçünün göster...
        'Silivri ve Marmaraereğlisi depremleri doğudan batıya deprem göçünün göster...
        Erzurum'da 60 çift nikah tarihine '05.05.2025' yazdırdı
        Erzurum'da 60 çift nikah tarihine '05.05.2025' yazdırdı