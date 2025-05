Erzurum'da düzenlenen "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı" sona erdi

Erzurum'da, Doğu Cephesi'nin tarihsel mirasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı" değerlendirme oturumuyla sona erdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ETÜ işbirliğinde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Doğu Cephesi sınırları içinde bulunan tabyalara ait video gösterimiyle başladı.

Vali Vekili Ahmet Özdemir, burada yaptığı konuşmada, tarihi alanların ve savaşlarda yaşanan olayların tarih sahnesinde unutulmadan gelecek kuşaklara aktarılmasının ulusal kimliğin inşası açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Doğu Cephe'sinin tarihi, kültürel ve manevi değerlerini korumayı hedeflediklerini aktaran Özdemir, "Bu şuurla Doğu Cephesi Tarih Alan Başkanlığının kurulmasına yönelik çalışmalarını başlatıyoruz. Bu çalıştayla Doğu Cephe'sinin tarihi, kültürel ve manevi değerlerini korumayı, bu kadim coğrafyanın doğal dokusunu yaşatmayı, geliştirmeyi ve gelecek kuşaklara aktaracak güçlü bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaşdemir, destek olunması durumunda Çanakkale modelinin doğuda da ortaya çıkacağına inandığını bildirerek, kendilerinin oraları ayağa kaldırabileceklerini kaydetti.

- "Tabyalarımız elden gidiyor"

ETÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ise çalıştayın sonuç raporuyla ilgili bugün Erzurum ve bölge için tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti.

Geçen yıl başlatılan "Ecdada Vefa Programı" proje çerçevesinde atılan adımların çok hızlı sonuçlar verdiğine değinen Küçükuğurlu, "Bizler neler yapılması gerektiğini çok hızlı düşünmemiz gerektiğini fark ettik. Çünkü tabyalarımız elden gidiyor. Tabyaları bu haliyle bırakırsak 5-10 yıl sonra gittiğimizde bulamayabiliriz." dedi.

Küçükuğurlu, bunun çok uzun soluklu bir maraton olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Vatani bir vazifeyi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bizim bir an önce adım atıp somutlaştırmamız gerekiyor. Bugün alan gezisi yaptık, çok verimli oldu. Tabyalarımızın bir an önce korunması gerektiği noktası da bizi duygulandırdı. Çünkü bazı yıkıntılar gittikçe artıyor, her gün tabyalarımızın bir parçası yıkılıyor. Karşılaştırma yapmıyoruz, orada Çanakkale çok kıymetli ama burada da Doğu Cephesi çok kıymetli. Dolayısıyla bu kıymeti ortaya çıkarmak gerekiyor. Çünkü burada da Yemen'den tutun Anadolu'nun değişik yerlerinden askerlerimiz savaşmışlar, şehit olmuşlar."