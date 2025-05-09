Doğu Anadolu'da 4 ilde "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

Erzurum, Kars, Ağrı ile Ardahan'da Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Erzurum'da, Abdurrahman Gazi Orman Parkı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar ormanlık alandaki çöpleri topladı.

Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, burada yaptığı konuşmada, çıkan yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirterek "Bölge Müdürlüğümüz sınırlarında son 10 yıl içinde 283 yangın meydana gelmiş ve bu yangınlarda maalesef 1568 hektar orman alanı zarar görmüştür. Çıkan yangınların öncelikli sebebi, ihmal ve dikkatsizliktir." dedi.

Temiz orman hassasiyeti ve bilincinin yaygınlaşmasını hedeflediklerini aktaran Karakurt, artan yangınlarla mücadelede temel prensibin yangın öncesi alınması gereken tedbirler olduğunun altını çizdi.

Programa Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çevre ve orman açısından çok büyük önem taşıdığını, gelecek nesillere yaşanılabilir bir doğa bırakılmasının herkesin sorumluğunda olduğunu söyledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de Hançerli Düzü, Çamaşır Dere ve Sarıkamış Kayak Merkezi'nde orman içi ve çevresindeki yangın riski taşıyan kuru otlar, çalılar, alt dal budamaları ve çevreye atılmış atıklar temizlendi.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, ormanların herkesin ortak değeri olduğunu söyledi.

Ormanların ekosistemin temel taşları olduğunu belirten Koç, "Havamızın temizlenmesine, su döngüsünün düzenlenmesine ve topraklarımızın korunmasına yardımcı olan, yaşam kaynağımızdır. Ne yazık ki, küresel ısınmanın etkisiyle, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınları ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu tehdit, her geçen yıl daha da büyümekte ve bu konuda hepimizin ortak mücadelesini gerektirmektedir." diye konuştu.

Koç, Anneler Günü dolayısıyla bugün eşi Neslihan Gül Koç'un öncülüğünde "Anne Akademisi" çerçevesinde gerçekleştirilen Anneler Günü Hatıra Ormanı Projesi ile doğa sevgisini ve annelere duyulan minnettarlığı, ormanları koruma bilinciyle birleştirerek hayata geçirdiklerini anlattı.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kipler, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, Orman İşletme Müdürü Ferhat Altun ve il protokolü katıldı.