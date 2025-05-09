Erzurum'un İspir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Karakamış Mahallesi'nin mezrası ile Sarıçay Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda ağaçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

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