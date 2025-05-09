Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un İspir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Erzurum'un İspir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:32 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un İspir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un İspir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Karakamış Mahallesi'nin mezrası ile Sarıçay Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda ağaçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Dağlık alanda çıkan ve araçlarla intikal edilemeyen yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Bir kadın yolcu vapurundan düştü, balıkçı kurtardı
        Bir kadın yolcu vapurundan düştü, balıkçı kurtardı
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da polisler 900 lise öğrencisine "Gençlik ve Güvenli Gelecek" eğiti...
        Erzurum'da polisler 900 lise öğrencisine "Gençlik ve Güvenli Gelecek" eğiti...
        Erzurum'da fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Erzurum'da fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        İspir'de istişare toplantısı gerçekleştirildi
        İspir'de istişare toplantısı gerçekleştirildi
        Erzurum'da "Beyin Ölümü Tespiti ve Donör Bakımı Farkındalık Sempozyumu" düz...
        Erzurum'da "Beyin Ölümü Tespiti ve Donör Bakımı Farkındalık Sempozyumu" düz...
        Doğu Anadolu'da 4 ilde "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenle...
        Doğu Anadolu'da 4 ilde "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenle...
        Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüş...
        Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüş...