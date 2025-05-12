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        Erzurum'da "Belediyeler ve STK'ler Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi" programı düzenlendi

        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediye Başkanları Birliği tarafından "Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:04 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:19
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        Erzurum'da "Belediyeler ve STK'ler Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi" programı düzenlendi
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        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediye Başkanları Birliği tarafından "Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi" programı düzenlendi.

        Kent merkezindeki İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, programda yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin halkla işbirliği halinde çalışma yapması gerektiğini söyledi.

        Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmanın önemli olduğunu belirten Aynalı, "Eğer mahalli ve müşterek nitelikteki yerel yönetim hizmetlerine STK ve dernekleri katamıyorsanız, başarılı olamazsınız, olmanız da mümkün değil." dedi.

        Aynalı, halkın katıldığı yerel yönetimin önemine işaret ederek, "Bunlar her zaman başarılı olmuştur. Biz de Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bu düsturla çalışmalarımıza devam ediyoruz. STK'lerimizin, halkımızın her zaman istişarelerine açık olduğumuzu, onların her zaman hizmetinde ve emrinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

        Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Mehmet Yeloğlu da projenin İçişleri Bakanlığı destekli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bir tarafta halkın oylarıyla seçilmiş belediye, bir tarafta gönüllülük esasıyla kurulmuş ve amaçları beldeye ve halkına hizmet olan STK'ler. Biz hepsini önemsiyoruz çünkü amaçları insana hizmet etmek. O zaman onların birlikte çalışması sinerji oluşturacak. Bakanlığımız bu projeyi derneğimize verirken, sanıyorum bazı belediyelerde, beldelerde ve şehirlerde STK ile belediyeler arasında iletişimin yeterli olmadığını görmüşler. Anadolu'nun dört bir yanını dolaşıp olumlu ve olumsuz yönlerini raporlaştırıp İçişlerine Bakanlığına sunacağız. Bakanlığımız da buradan yola çıkarak bazı düzenlemeler yapacaktır."

        Erzurum'da belediye-vatandaş ilişkilerine değinen Yeloğlu, "Erzurum'da gördük ki belediye ile vatandaş arasında bir kopukluk yok, tam tersine güzel samimiyet var. Demek ki Erzurum'da böyle bir sıkıntı yok. Bu 17. kez yaptığımız toplantının öncesindekilerde böyle kopukluklar gördük." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından çeşitli konularda sunumların yapıldığı programa, bir dönem Erzurum Valiliği yapan Celalettin Güvenç, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy ve STK temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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