Erzurum'da polis, yaralanan yayanın başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle bekledi
Erzurum'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan kız çocuğunun başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle bekleyen polis takdir topladı.
Erzurum'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan kız çocuğunun başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle bekleyen polis takdir topladı.
Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 25 FM 010 plakalı hafif ticari araç, 15 yaşındaki S.Ö'ye çarptı.
İhbar sonucu kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine ilk ulaşan bir polis memuru, yaralanan kız çocuğunun başında şemsiye açıp sağanaktan etkilenmemesi için ambulans gelinceye kadar bekledi.
Polis memurunun yardımseverliği, takdir topladı.
Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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