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        Erzurum'da polis, yaralanan yayanın başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle bekledi

        Erzurum'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan kız çocuğunun başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle bekleyen polis takdir topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:44 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:55
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        Erzurum'da polis, yaralanan yayanın başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle bekledi
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        Erzurum'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan kız çocuğunun başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle bekleyen polis takdir topladı.

        Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 25 FM 010 plakalı hafif ticari araç, 15 yaşındaki S.Ö'ye çarptı.

        İhbar sonucu kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine ilk ulaşan bir polis memuru, yaralanan kız çocuğunun başında şemsiye açıp sağanaktan etkilenmemesi için ambulans gelinceye kadar bekledi.

        Polis memurunun yardımseverliği, takdir topladı.

        Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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