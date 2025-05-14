Erzurum Şehir Hastanesinin Diyaliz Ünitesinde "Hemşireler Haftası" kutlandı

Erzurum Şehir Hastanesinin Diyaliz Ünitesinde, "Hemşireler Haftası" pasta kesilerek kutlandı.

Diyaliz Ünitesi Sorumlusu Dr. Fatih Aras ile ünitede görevli doktor ve hasta yakınları, "Hemşireler Haftası" dolayısıyla ünitede görevli çalışanlar için pastalı sürpriz yaptı.

Diyaliz ünitesinde çalışanlarla pasta keserek hemşirelerin haftasını kutlayan Aras, "Kanatsız meleklerimizin hemşireler gününü kutuluyorum. Normalde diyaliz teknikerliği yapanları hemşirelik kategorisinde değerlendiriyoruz. Yükleri gerçekten ağır, durmadan 24 saat hastalara hizmet vermekteler. Bundan dolayı hemşirelerimize teşekkür eder, hürmet ve saygılarımı sunarım." dedi.

Konuşmaların ardından Aras, hemşire ve çalışanlara gül dağıttı.