Erzurum'da "Engelliler Haftası empati ve farkındalık etkinliği" düzenlendi

Erzurum'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla empati ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları, engelli bireyler ve ailelerin katıldığı etkinlikte, toplumsal farkındalığın artırılması ve empati kültürünün geliştirilmesi amaçlandı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, toplumda empati duygusunun önemine dikkati çekerek, "Engelli bireylerle aynı hayatı paylaşmak, onları anlamakla ve birlikte hareket etmekle mümkündür." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel de kurumları bünyesinde engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımlarını destekleyen projeler yaptıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise "Engellilik bir eksiklik değil, farklı bir yaşam biçimidir. Bizler kamu kurumları olarak bu farkındalıklara saygı duyarak, bireylerin yaşam kalitesini artırmakla yükümlüyüz. Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda tam anlamıyla yer alması için desteklerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.