Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da "Aile Yılı Kortej Yürüyüşü" yapıldı

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da, "Aile Yılı Kortej Yürüyüşü" düzenlendi.

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda Lalapaşa Cami önünden başlayan yürüyüş, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sona erdi.

Yağmur altında düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, ailenin önemini vurgulayan dövizler taşıdı.

Etkinlik, aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ve tüm dünyada 15 Mayıs'ta kutlanan "Uluslararası Aile Günü" kapsamında gerçekleştirilerek, aile kavramının evrensel boyuttaki önemine işaret edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, aileyle ilgili çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Vatandaşlardan Filiz Atıcı ise aileyi her şeyden önce desteklediği için yürüyüşe katıldığını belirtti.

Yürüyüşe, bazı kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Ardahan Ardahan'da Milli Egemenlik Parkı'nda başlayan yürüyüş, tarihi Ardahan Köprüsü'nde tamamlandı. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bekir Tancı, burada yaptığı konuşmada, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, "Aile, birey ve toplum arasında köprüdür. Aile, mutlu ve huzurlu olursa millette güçlü ve kuvvetli olur." dedi. - Erzincan Erzincan'da ise Valilik himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş öncesi katılımcılar, Halitpaşa Caddesi'nde bir araya geldi. Kızılay Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar, burada Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin halk oyunları gösterisini izledi, kurulan stantlarda engelli ve yaşlı vatandaşların açtığı sergileri gezdi. Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, gazetecilere, Aile Yılı kapsamında Uluslararası Aile Günü'nde kamu kurumlarının temsilcileri, aileler ve öğrencilerin katılımıyla farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.