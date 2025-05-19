Pazaryolu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.
Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra öğrenciler, Coğrafya Öğretmeni Nilay Sayar'ın öncülüğünde koro gösterisi gerçekleştirdi.
Program öğrencilerin Bandırma Vapuru maketi ile gerçekleştirdikleri tiyatro gösterisi ile sona erdi.
Programa öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.
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