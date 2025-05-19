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        Pazaryolu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:54
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        Pazaryolu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra öğrenciler, Coğrafya Öğretmeni Nilay Sayar'ın öncülüğünde koro gösterisi gerçekleştirdi.

        Program öğrencilerin Bandırma Vapuru maketi ile gerçekleştirdikleri tiyatro gösterisi ile sona erdi.

        Programa öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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