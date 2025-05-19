Pazaryolu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Program öğrencilerin Bandırma Vapuru maketi ile gerçekleştirdikleri tiyatro gösterisi ile sona erdi.

Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

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