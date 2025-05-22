Kazım Karabekir Stadı'nın zemini hibrit çime dönüştürülüyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, zeminin 2025-2026 sezonuna yetişeceğini ve Erzurumspor'un yeni sezondaki maçlarını hibrit çim zemininde oynayacağını belirtti.

Daha önce alttan ısıtmalı sistemle yağan karın erimesi sağlanan stat, branda ve üstten ısıtmalarla şimdiye kadar futbol oynamaya uygun hale getirildi.

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