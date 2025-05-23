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        Erzurum'da İslam tarihçisi Prof. Dr. Sırma'nın adının verildiği bilgi evi açıldı

        Erzurum'da, İslam tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın adını verildiği bilgi evinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 17:08 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:57
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        Erzurum'da İslam tarihçisi Prof. Dr. Sırma'nın adının verildiği bilgi evi açıldı
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        Erzurum'da, İslam tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın adını verildiği bilgi evinin açılışı yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesince Palandöken ilçesinde yapılan Halk Pazarı Yıldızkent-1 ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Bilgi Evi'nin açılışı için tören düzenlendi. Açılışta, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı marşlar seslendirdi, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, Erzurum'a iki güzel eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bu topraklara gönül vermiş, milletin ilim yolunda yetişmesine ömrünü adamış ilim adamı Prof. Dr. Sırma'nın adının bilgi evinde yaşatılmasından memnuniyet duyduklarını anlatan Sekmen, "Burada yavrularımız için kütüphane, dershaneler, kadınlar için dikiş nakış kursları ve arzu edilen eğitimleri verilecek. Kanal, asfalt yapan, imar yapan, ağaç diken, park yapan hizmetlerimizin yanı sıra aynı zamanda buralarda yaşayacak insanlarımızın gelişmesine, hele hele iyi insan olmasına önem veriyoruz." dedi.

        Sekmen, halk pazarı için vatandaşa verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, yakında kreş hizmeti de vereceklerini anlattı.

        Kentin farklı semtlerine yeni yeni halk pazarı marketlerinin açılacağını dile getiren Sekmen, "Halk pazarında 6 liraya ekmek, daha ucuz et, daha ucuz gıda alacaksınız, daha ucuz tüketim malzemelerini hizmetinize sunacağız. Çin'den buraya yatırımcı getirdik, bugün ön anlaşmaları imzaladık. Gençlerimiz, evlatlarımız, arzu edenlerin çalışacakları iş yerleri, fabrikalar oluşacak. Bu şehir organize sanayi, fabrikalar, turizm, tarım ve hayvancılıkla, teknolojiyle kalkınacak." diye konuştu.

        Sekmen, konuşmasının sonunda Çinli misafirleri kendi dilleriyle selamladı.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da merkezin açılışının hayırlara vesile olmasını dileyerek, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği istikamette milletvekilleri, il ilçe teşkilatları, belediye başkanları ve bütün dava arkadaşımızla bu kadim şehre hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Sırma da bilgi evine adının verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, Sekmen'e teşekkür etti.

        Açılışa, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, siyasi parti temsilcileri, mahalle sakinleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve Çinli iş insanları katıldı.

        Bilgi evinde, meslek kursları, etüt merkezi, kütüphane ve özellikle kadınların okuma ile el işleriyle uğraşacakları birçok sosyal alan bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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