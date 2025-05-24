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        Erzurum'da gönüllü öğretmenler hafta sonunu aileleriyle değil öğrencilerle geçiriyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da gönüllü öğretmenler, hafta sonları aileleriyle vakit geçirip tatil yapmak yerine, ücretsiz kurs verdikleri öğrencileri yeteneklerine göre spor ve güzel sanatlar lisesine hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:17
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        Erzurum'da gönüllü öğretmenler hafta sonunu aileleriyle değil öğrencilerle geçiriyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da gönüllü öğretmenler, hafta sonları aileleriyle vakit geçirip tatil yapmak yerine, ücretsiz kurs verdikleri öğrencileri yeteneklerine göre spor ve güzel sanatlar lisesine hazırlıyor.

        Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 4 yıl önce başlatılan Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu Projesi kapsamında, kentteki farklı okullarda çalışan 11 beden eğitimi, 3 resim ve 2 müzik olmak üzere toplamda 16 öğretmen, hafta sonu da görev alıyor.

        Tatil günlerini aileleriyle geçirmek yerine ücret almadan 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı kurslarda spor, sanat ve müzik eğitimi veren gönüllü öğretmenler, öğrencileri, hem spor ve güzel sanatlar lisesine hazırlıyor hem de teknoloji bağımlığı ve kötü alışkanlıklardan koruyor.

        Gönüllü eğitim seferberliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında son 4 yılda toplam 1300 öğrenciye ulaşıldı.

        - "Öğretmenlerimiz ücretsiz ve gönüllü bu hizmeti veriyor"

        Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, AA muhabirine, kurslarla öğrencileri spor ve güzel sanatlar lisesine hazırladıklarını söyledi.

        Projenin çocukların geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Gazioğlu, şöyle konuştu:

        "Çünkü öğrenciler artık bu çağda ekran bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıkların bazen pençesine düşebiliyor. Bütün okullardan istekli öğrencilerimiz, velilerin rızası alınarak kursa geliyor. Öğretmenlerimiz ücretsiz ve gönüllü bu hizmeti veriyor. Şehrimizde tek olan Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim ve müzik bölümü var. 20 ilçeden öğrenciler geldi, misafir ettik, orada da kurslar devam ediyor. Sanatsal ve sportif, kültürel faaliyetler Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin de odağında olan işler. Sanatla, sporla meşgul olan gençler, kişisel ve kimlik gelişimlerine katkı sağlıyor, hayata daha fazla entegre oluyor. Daha da önemlisi bu kurslarla kendilerine meziyet kazandırıp zararlı alışkanlıklara meyletmeden bu işlerle meşgul olmalarını sağlıyoruz."

        Gazioğlu, proje koordinatörü öğretmen Ömer Özdemir ve Aslı Beyza Garipoğlu ile kurs veren öğretmenlere ve spor salonlarını açan idarecilere teşekkür etti.

        - "Salonların temizliğini bile gönüllü yapıyoruz"

        Beden eğitimi öğretmeni İbrahim Araç da gönüllük esasına dayalı bu işi yapan öğretmenlerin, hafta sonlarını aileleriyle geçirmek yerine çocuklara sporu sevdirmeyi amaçladığını anlattı.

        Spor alanında her branşta uzman öğretmenlerin eğitim verdiğini dile getiren Araç, "Öncelikle çocuklara sporun yararlarını gösteriyor, vücutlarını kullanmayı öğretiyoruz. Çocuk burada sınırın ne olduğunu öğreniyor, yeteneği var ama çocuk kendinden habersiz. Çocukların temiz ortamda eğitim alması için salonların temizliğini bile gönüllü yapıyoruz. Tek isteğimiz çocukların teknoloji ve dijital bağımlılıktan, kötü alışkanlıktan uzaklaşması ve sporla tanışması. Hiç alakası olmayan çocuk bile sporla tanıştıktan sona bırakamıyor. İsteğimiz okullarda spor salonu sayılarının artırılması." diye konuştu.

        Öğrencilerden Kağan Baydan da öğretmenlere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Burada sadece kötü alışkanlıklardan uzak durmak için spor yapmıyoruz, profesyonel şekilde eğitimler de alıyoruz. Herkese spor yapmayı tavsiye ederim." dedi.

        Beranay Yıldız öğretmenleri sayesinde kurslara katıldıktan sonra spora ilgisinin arttığını anlatarak, "Kurslara gelmekteki amacımız, teknoloji bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmak. Öğretmenlerin bize verdiği emeği boşa çıkarmayıp spor lisesini kazanmak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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