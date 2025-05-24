Erzurum'da TBMM'nin 105'inci yılı anısına 105 bin fidan dikilecek

Erzurum'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105'inci yılı anısına 105 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, TBMM'nin 105'inci yılı anısına, 26 Mayıs Pazartesi günü Erzurum’da anlamlı bir çevre farkındalık etkinliğinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Valilik koordinesinde, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Aşkale ilçesi Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı Mevkisi'nde yer alan tescilli devlet ormanları ile tescil harici 140 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmasının yapılacağı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında 175 kilometre teras çalışması tamamlanacak, sarıçam, meşe, badem, kuşburnu ve ahlat türlerinden oluşan 105 bin fidan toprakla buluşturulacak. Hatıra ormanı niteliği taşıyacak bu alanda gerçekleştirilecek dikimle hem doğaya hem de tarihe anlamlı katkı sağlanması hedefleniyor."

Açıklamada, fidan dikim etkinliğiyle toprakla buluşturulacak fidanların, milletin bağımsızlık mücadelesini taçlandıran Gazi Meclis'in 105'inci yılında geleceğe nefes olacağı vurgulandı.