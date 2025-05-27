Atatürk Üniversitesinin yabancı öğrencileri Türk mutfağıyla tanıştı

Atatürk Üniversitesinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Gastro-Diplomasi: Türk Mutfağı ile Bilim ve Kültür Buluşması" programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her yıl 21-27 Mayıs arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında üniversitede etkinlik yapıldı.

Turizm Fakültesi ile Bilim İletişimi Ofisi işbirliğinde düzenlenen "Gastro-Diplomasi: Türk Mutfağı ile Bilim ve Kültür Buluşması" programında, üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Türk mutfağının tarihsel ve bilimsel yönleri hakkında bilgi aldı.

Erzurum'un unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatlarından biri olan Hokkiri çorbasını da hazırlayan öğrencilerin heyecanına, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu da ortak olup yemek yaptı.

Etkinlik kapsamında Türk mutfağının tanıtımı ve kültürler arası diyaloğa sunduğu katkılardan dolayı katılımcılara Hacımüftüoğlu tarafından "Bilim Elçisi" ünvanı verildi.