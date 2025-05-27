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        Atatürk Üniversitesinin yabancı öğrencileri Türk mutfağıyla tanıştı

        Atatürk Üniversitesinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Gastro-Diplomasi: Türk Mutfağı ile Bilim ve Kültür Buluşması" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:42
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        Atatürk Üniversitesinin yabancı öğrencileri Türk mutfağıyla tanıştı
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        Atatürk Üniversitesinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Gastro-Diplomasi: Türk Mutfağı ile Bilim ve Kültür Buluşması" programı düzenlendi.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her yıl 21-27 Mayıs arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında üniversitede etkinlik yapıldı.

        Turizm Fakültesi ile Bilim İletişimi Ofisi işbirliğinde düzenlenen "Gastro-Diplomasi: Türk Mutfağı ile Bilim ve Kültür Buluşması" programında, üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Türk mutfağının tarihsel ve bilimsel yönleri hakkında bilgi aldı.

        Erzurum'un unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatlarından biri olan Hokkiri çorbasını da hazırlayan öğrencilerin heyecanına, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu da ortak olup yemek yaptı.

        Etkinlik kapsamında Türk mutfağının tanıtımı ve kültürler arası diyaloğa sunduğu katkılardan dolayı katılımcılara Hacımüftüoğlu tarafından "Bilim Elçisi" ünvanı verildi.

        Rektör Hacımüftüoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağının uluslararası arenada tanıtılmasına katkı sunan katılımcılara teşekkür etti.

        Bu mirasın gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönecek öğrencilerle iletişimi sürdüreceklerini dile getiren Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Türk mutfağı, yalnızca lezzetli yemeklerden ibaret değil, aynı zamanda tarih, kültür, ekoloji ve bilimi iç içe barındıran bir yaşam biçimidir. Üniversite olarak bu yılki teması klasik yemekler olan Türk Mutfağı Haftası'nı, uluslararası öğrencilerimizle birlikte kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Erzurum'a özgü Hokkiri çorbası gibi unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri gün yüzüne çıkarmak ve bu değerleri geleceğe aktarmak sorumluluğumuzdur. Bilimin toplumla buluştuğu bu tür etkinliklerle hem kültürel mirasımızı yaşatıyor hem de dünya ile paylaşılmasına katkı sunuyoruz."

        Etkinliğe, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Bayraktar, fakülte yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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