Türk dünyasından sanatçılar Erzurum'daki "8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı"nda buluştu

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen "8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı"nda gençler, Türk dünyasından sanatçılarla bir araya geldi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü ve İlçe Belediyesince İspir Müzesi'nde düzenlenen çalıştaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Tataristan, Kırgızistan, Özbekistan ve İran'dan ressamlar katılıyor.

Genel sanat yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm'ün yönetiminde sanatçılar, Türk ve Anadolu mitolojisini kendi tarzlarında tuvale yansıttı.

İspirli ortaokul ve lise öğrencilerinin de yeteneklerini keşfetme ve Türk dünyasından sanatçılarla çalışma yapma fırsatı bulduğu çalıştayda, tamamlanacak 35'e yakın eser müze binasında sergilenecek.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, çalıştayda yaptığı konuşmada, ilçe için önemli bir haftada olduklarını söyledi.

Programı "Türk Dünyası Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı" olarak adlandırdıklarını belirten Coşkun, "Türk dünyasından 10 ressamımız, burada tuvale hem İspir'i hem hissiyatını hem tarihi hem de bu coğrafyanın kadim hafızasını yansıtma gayretinde." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise Türk dünyasının önemli sanatçıları ile İspir'in çocuklarının bir araya gelmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, "En önemli yatırım, kültüre ve sanata yapılan yatırımdır. Çok yetenekli çocuklarımız var ve çok büyük sanatçılarla çalışma imkanı buldular. Bu onların ufkunu açacak, sanata bakışlarını pozitif etkileyecek ve o yetenekleri ortaya çıkacak. Belki de bu alanda akademik kariyer yapacaklar. Bu işi, bu yeteneklerini hayatlarının sonuna kadar devam ettirecekler. O anlamda çok değerli." ifadelerini kullandı.

Genel sanat yönetmeni Gözüm de bu yıl düzenlenen çalıştayın önemli olduğunu anlatarak, "EİT Turizm Başkenti Erzurum Projesi kapsamında, Türk dünyası sanatçılarından oluşturduğumuz bir çalıştay oldu. Ana yurttan bu kadim topraklara gelen sanatçılarımız, kendi üsluplarında Türk mitolojisinden, Anadolu mitolojisinden eserler vermeye başladı. Bu çalıştayın güzel taraflarından birisi de İspirli gençlerimizin ve çocuklarımızın, bu çalıştaydaki sanatçılarla üretiyor olması." diye konuştu.