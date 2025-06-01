Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da maceraseverler "rafting" etkinliğinde bir araya geldi

        Erzurum'da bir araya gelen macera ve doğaseverler, "Tortum-Uzundere Rafting" etkinliğinde doyasıya eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:46 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da maceraseverler "rafting" etkinliğinde bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da bir araya gelen macera ve doğaseverler, "Tortum-Uzundere Rafting" etkinliğinde doyasıya eğlendi.

        Erzurum Valiliği koordinesinde Tortum ve Uzundere kaymakamlıkları ile belediyeleri, Atatürk Üniversitesi, Macera Off-Road, AFAD, Ejder 3200 ve Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneği (TUYEG) iş birliğiyle "Tortum-Uzundere Rafting Etkinliği" düzenlendi.

        Maceraseverler Pehlivanlı Mahallesi Kireçli Köprü mevkisinden başlayan etkinlikte, Tortum Çayı boyunca 7 kilometrelik parkurda keyifli anlar yaşadı.

        Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Kış Sporları ve EİT 2025 Turizm Başkenti etkinliklerinin devam ettiğini söyledi.

        Çevre illerden gelen misafirlerle eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

        "İlk defa tecrübe ettik, çok heyecanlıydı. Ekip uyumu da gayet güzeldi. Herkesi bu sporu denemeye davet ediyorum. Başladığımız yer ile geldiğimiz yer arası toplamda 7 kilometre. Gayet neşeli, keyifli, güzel bir yolculuk geçirdik. Şunu söylemek istiyorum. Erzurum sadece kış sporları ile ilgili değil, yaz sporları ve doğa sporlarıyla da ilgili inanılmaz bir coğrafya. Dolayısıyla her türlü sporun yapılabileceği eşsiz bir yer. Bütün maceraseverleri, doğa sporları tutkunlarını Erzurum'a bekliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Ünlüler sezonu açtı
        Ünlüler sezonu açtı
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
        Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
        Erzurum ve çevre illerde 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Erzurum ve çevre illerde 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Osmanlı yadigarı tarihi Gümrük Hanı'nda Ermeni mezalimi kanıtlarıyla anlatı...
        Osmanlı yadigarı tarihi Gümrük Hanı'nda Ermeni mezalimi kanıtlarıyla anlatı...
        Tedavisi sadece diyet olan fenilketonüri hastalarına bayram reçetesi
        Tedavisi sadece diyet olan fenilketonüri hastalarına bayram reçetesi
        Erbakan: Ekonomi alanında da açılım yapmanız gerek
        Erbakan: Ekonomi alanında da açılım yapmanız gerek
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Erzurum kongresinde...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Erzurum kongresinde...