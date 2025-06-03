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        Erzurum'da dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle kaçak tütün ve mamülleri yakalandı

        Erzurum'da jandarma ekiplerince dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı tütün ve ürünleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:29
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        Erzurum'da dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle kaçak tütün ve mamülleri yakalandı
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı tütün ve ürünleri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve dedektör tütün köpeği Zahir'in yardımıyla ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda gümrük kaçağı 30 kilogram tütün, 10 bin dolu makaron ve 5 bin 225 sigara kağıdı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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