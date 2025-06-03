Erzurum'da dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle kaçak tütün ve mamülleri yakalandı
Erzurum'da jandarma ekiplerince dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı tütün ve ürünleri ele geçirildi.
Erzurum'da jandarma ekiplerince dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı tütün ve ürünleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve dedektör tütün köpeği Zahir'in yardımıyla ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda gümrük kaçağı 30 kilogram tütün, 10 bin dolu makaron ve 5 bin 225 sigara kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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