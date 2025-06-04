Erzurum'da uzlaşma dosyalarına başvuruda yüzde 50'nin üzerinde olumlu sonuçlanma sağlandı

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da çeşitli suçlardan dolayı haklarında dava açılmadan uzlaşmaya giden dosyalarda yüzde 50'nin üzerinde anlaşma sağlanarak, hem mahkemelerin iş yükü azaltılıyor hem de kaynakların daha verimli kullanılması sağlanıyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına tehdit, hakaret ve yaralama başta olmak üzere çeşitli suçlardan mağdur olan vatandaşların başvurusu üzerine şüpheliler hakkında soruşturma dosyası açıldı.

Ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan ve 1 Ocak 2017'den itibaren etkin ve yaygın bir şekilde uygulanan uzlaştırmaya tabi olan dosyalar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu aracılığıyla kentte 155 uzlaştırmacı tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılmaya çalışılıyor.

Kentte, son yıllarda yaşanan olaylarda 2022'de 1885, 2023'te 2 bin 233, 2024'te 2 bin 166 ve 2025'in ilk dört ayında 689 olmak üzere toplam 6953 dosya başvurusu yapıldı.

Bu başvurulara karşı bağımsız uzlaştırmacı tarafından müzakereleri tamamlanan toplam 3530 dosya, olumlu sonuçlanarak yüzde 50'nin üstünde başarı sağlandı.

Uzlaştırma Bürosu tarafından alışveriş merkezi, üniversite, adliye gibi kurumlarda stantlar açılıp broşürler dağıtılarak kentte uzlaşma bilincinin artması ve yaygınlaşması amaçlanıyor. Geçmişte aile büyüklerinin mahalle kültüründe barıştırma yöntemine benzer uygulama olarak da değerlendirilen uzlaştırma ile hem uzun süren yargısal faaliyetlere gerek kalmaması hem de vatandaşların dava süreçlerine girmeden her iki açıdan avantaj sağlanıyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, AA muhabirine, uzlaştırmanın kendileri için çok kıymetli bir müessese olduğunu söyledi. Alternatif çözüm yollarını ciddi anlamda önemsediklerini bildiren Aydemir, "Toplumdaki uzlaşma ve barışma kültürünü, kavgaların uzlaşmayla sonuçlandırılmasını veya anlaşmazlıkların uzlaşmayla sonuçlandırılmasını özellikle teşvik ediyoruz ve toplumda da yaygınlaşmasını arzu ediyoruz." dedi. Bu durumun hem vatandaşlar hem de adalet teşkilatı açısından yansıması olduğunu anlatan Aydemir, şöyle devam etti:

"Adalet teşkilatı açısından yansımasında kendi verilerimize baktığımızda yıl içerisinde 2 bin 200 civarında uzlaştırmaya tabi dosya işlem görüyor. Bu dosyaların yarıdan fazlası yani 1200 civarında bir dosya uzlaşmayla sonuçlanıyor. Bu mahkemelerin iş yükünün azalması, kamu masraflarının sonlandırılması, vatandaşların adliye koridorlarında çeşitli masrafları yapmasını engellemek suretiyle kamu barışının sağlanması noktasında ve özellikle uzun yıllara sari olmasını engelleme noktasında büyük bir fayda sağlıyor. Diğer taraftan bir mahkemenin ortalama iş yükünü dikkate aldığımızda yıllık 700-800 dosyaya tekabül eden bir durum var. Bunu yükselttiğimizde bu iki tane mahkemenin kurulmaması demek. Bu devlet hazinesi anlamında da milletimizin kaynaklarının daha sağlıklı işlere yönlendirilmesi anlamında da bir önem ihtiva ediyor." - "Toplumda yaygınlaşmasını önemsiyoruz" Millet açısından ise uzlaşma ve barışmanın her zaman çok daha güzel olduğunu dile getiren Aydemir, dosyaların davaya dönüşmesi durumunda ailelerde stres oluştuğunu belirtti.

Aydemir, uzlaştırma ile bu stres ortamının önüne geçtiklerine değinerek, "Bu anlamda Adalet Bakanlığı Uzlaştırma Daire Başkanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı olarak bunun toplumda yaygınlaşmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı. Uzlaşmaya başlayan süreçte bir tarafın tazminat talebinin diğer tarafça kabul edilmediği durumlarda alternatif tazminat yöntemlerini vatandaşlara sunduklarına dikkati çeken Aydemir, "Örnek olarak geçim imkanı zorlanan ailelere yardım ve kitap okumaya teşvik etme, ağaç dikme, Mehmetçik Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay'a yardım etme, oyun parkları oluşturma ve talebe göre milletin istifade edeceği alanlarda hayır yapmaya yönlendiriyoruz. Bunları artırma yönünde mücadelemiz ve çalışmamız var. Nitekim Erzurum'da bu tür çalışmalara çok ciddi karşılık bulmaya, çok güzel neticeler almaya başladık. Bugün 155 uzlaştırmacıyla Erzurum'da uzlaştırma ve barışma kültürünün bunun tabana yayılması noktasında mücadelesini hep birlikte veriyoruz." diye konuştu.