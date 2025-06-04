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        Erzurum'da aranması bulunan 136 kişi yakalandı

        Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada, aranması bulunan 136 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:35 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:35
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        Erzurum'da aranması bulunan 136 kişi yakalandı
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada, aranması bulunan 136 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suç veya suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler bu kapsamda 1-31 Mayıs arasında yaptıkları çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 117, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 14 ve 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 5 olmak üzere 136 aranan kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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