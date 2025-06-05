Erzurum'da başlatılan projeyle geleceğin buz hokeycileri yetiştiriliyor

YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi" kapsamında buzla tanışan küçük çocuklar, geleceğin sporcuları olmak için çalışıyor.

Yakutiye ilçesindeki Buz Hokeyi Antrenman Salonu'nda gerçekleştirilen projeyle spora başlatılan çocuklar, tecrübeli antrenörlerin gözetiminde buz hokeyinin temel teknikleriyle çalışmalara başlıyor.

Ayaklarındaki patenlerle önce buz üzerinde kayma tekniklerini öğrenen çocuklar, miniklerden başlayıp yeteneklerine göre yıldız, genç ve büyükler kategorilerine kadar yükseliyor.

Ailelerinin de tribünlerden yakından takip ettiği çocuklar, başarılı bir sporcu olmak için buz üzerinde hünerlerini sergilemeye çalışıyor.

- "Ülkemizi temsil edecek çocuklarımızın yetişmesine katkı sağlayacağız"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, AA muhabirine, müdürlük olarak tüm branşlarda faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

"Şu anda buz sporlarıyla alakalı 400'e yakın altyapıda çocuğumuz var. Çocuklarımız geldiğinde antrenörlerin gözetiminde hangi spora yeteneği varsa değerlendiriyoruz. Biz burada yetenek avcılığı yapıyoruz. Devletimizin yaptığı tesisleri kesinlikle boş tutmak istemiyoruz. Bakanlığımızın sporu tabana yayma misyonuyla madalya alabilecek ve ülkemizi temsil edecek takımlar kurmak istiyoruz. Şehrimizde buz üzerinde kaymayan çocuğumuz kalmayana kadar inşallah gece gündüz hedefimizi sürdüreceğiz. Yetenekli çocukları altyapıya vererek güçlü kulüpler kurmamızla başarılı olabiliriz. Bunun için ciddi anlamda gayret gösteriyoruz. Çok uzun değil 3-4 yıla kadar gerçekten ilimizi iyi şekilde temsil edecek çocuklarımızı göreceğiz."

İnternet üzerinden tanıtım yaptıklarını ve ailelerin de bu sayede antrenörlerle iletişime geçerek çocuklarını spora başlattıklarını anlatan Dönmez, "Biz bir tohum ektik ve nasip olursa 3-5 yıl sonra hem Süper Lig hem de kış sporlarının bütün kategorilerinde olimpiyat kovalayan, madalya önceleyen bir şehir olmayı hayal ediyoruz. Şu an 7 antrenörümüz olmasına rağmen yetişemiyoruz. İnşallah 3-5 yıl sonra kürsülerde adından söz ettirecek, ülkemizi temsil edecek çocuklarımızın yetişmesine katkı sağlayacağız." diye konuştu.

- "Geleceğin milli sporcularını yetiştirmek istiyoruz"

Buz hokeyi antrenörü Ahmet Özden de proje kapsamında çocukları temel altyapı çalışmalarıyla spora başlattıklarını söyledi.

Çok güzel bir ivme yakaladıklarını dile getiren Özden, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız sürekli geliyor, aileler de büyük destek veriyor. Amacımız inşallah geleceğin milli takım sporcularını yetiştirmek. Buz hokeyi ülkemizde gelişmekte olan bir branş ve her sporcumuza bunun önemini anlatmaya çalışıyoruz. Çocukları çağımızın getirdiği anlamsız yüklemelerden uzak tutup ileride güzel bir fert olmalarını amaçlıyor, ailelere de bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ailelerde bazen soru işareti olsa da gelip izliyorlar, zaman zaman buz hokeyi etkinliklerine katılıyorlar. Ülkemizde spor anlamında çok yatırım yapılıyor. Biz de o yatırımları değerlendirerek güzel işler yapacağız."

Proje sayesinde çocukların yarışçı bir sporcu haline geldiğini aktaran Özden, "Yeni başlatılan projedeki amaç, sporcularımızı belli bir seviyeye getirip milli takıma kadar taşımak ve geleceğin buz hokeycilerini yetiştirmek." ifadesini kullandı.