Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan bu süreç, bizim bu bayramdaki heyecanımızı biraz daha artırdı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 06:32 Güncelleme: 06.06.2025 - 06:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan bu süreç, bizim bu bayramdaki heyecanımızı biraz daha artırdı." dedi.

        Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'a gelen Tekin, Uzundere ilçesindeki Çarşı Camii'de bayram namazını kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bakan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

        Bu Kurban Bayramı'nın farklı bir ruh haliyle yaşandığını belirten Tekin, "Terörsüz Türkiye" adı ile başlatılan sürecin, kardeşlik ikliminin yeniden inşa edildiği bir süreç olduğunu söyledi.

        Tekin, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan bu süreç, bizim bu bayramdaki heyecanımızı biraz daha artırdı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla, İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaşattığı zulüm de son bulacak. Barış ve huzur içinde tüm dünyada ve ülkemizde nice bayramlar yaşayacağız. Bayramlar kardeşlik ikliminin güçlendiği ortamlar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğün yolunda kaza: Anne ve baba öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı
        Düğün yolunda kaza: Anne ve baba öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da yangın faciası! 4 ölü
        Diyarbakır'da yangın faciası! 4 ölü
        Ehliyetsiz ve ampute sürücünün çarptığı yaya öldü
        Ehliyetsiz ve ampute sürücünün çarptığı yaya öldü
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Osimhen'e resmi teklif!
        Osimhen'e resmi teklif!
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        İsrail'ten tehlikeli hamle
        İsrail'ten tehlikeli hamle
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzurum'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, partisinin Erzurum bayramlaşma programında konuş...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, partisinin Erzurum bayramlaşma programında konuş...
        Erzurumlu damattan nişanlısına kurbanlık koç hediyesi
        Erzurumlu damattan nişanlısına kurbanlık koç hediyesi
        Bakan Tekin'den sınıf öğretmenine sürpriz doğum günü kutlaması (2)
        Bakan Tekin'den sınıf öğretmenine sürpriz doğum günü kutlaması (2)
        "Sakin Kent" Uzundere'de Dünya Çevre Günü'nde temizlik yapıldı
        "Sakin Kent" Uzundere'de Dünya Çevre Günü'nde temizlik yapıldı
        Erzurum'da 2,5 yıllık takiple gerçekleşen FETÖ operasyonunda 10 zanlı tutuk...
        Erzurum'da 2,5 yıllık takiple gerçekleşen FETÖ operasyonunda 10 zanlı tutuk...