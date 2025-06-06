Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

        Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da kurban keserken yaralanan toplam 133 kişi hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da kurban keserken yaralanan toplam 133 kişi hastanelere başvurdu.

        Erzurum'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 25 kişi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

        Tedavileri tamamlanan yaralılar, taburcu edildi.

        - Erzincan

        Erzincan'da bayram namazının ardından bazı vatandaşlar, kurbanlarını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

        Vatandaşlardan kimi yakınlarının kimisi de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans yardımıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastaneye başvuran 26 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Kars

        Kars'ta da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Harakani Devlet Hastanesine başvurdu.

        Hastaneye başvuran 37 yaralıdan çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Atardamarı kesilen 1 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi

        - Ardahan

        Ardahan'da da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 45 kişi, Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

        Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu, şu ana kadar durumu ciddi olan kimsenin müracaat etmediğini belirterek "Bir kişi sağlık çalışanlarımızın yardımıyla, 44 kişi de kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına geldi. Hayati tehlikesi olan kimse yok." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"

        Benzer Haberler

        Kesmeye çalıştığı kurbanlık boğa üzerine düştü, bacağı kırıldı
        Kesmeye çalıştığı kurbanlık boğa üzerine düştü, bacağı kırıldı
        Kaçan kurbanlığı dronlarla aradılar
        Kaçan kurbanlığı dronlarla aradılar
        Erzurum'un Osmanlı yadigarı tarihi Hacılar Hanı, eski ihtişamlı günlerine d...
        Erzurum'un Osmanlı yadigarı tarihi Hacılar Hanı, eski ihtişamlı günlerine d...
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da bayram namazı kılındı
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da bayram namazı kılındı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı:
        Erzurum'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzurum'da 53 düzensiz göçmen yakalandı