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        Erzurum'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da jandarma ekiplerince mayıs ayında yürütülen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:23 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:23
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        Erzurum'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince mayıs ayında yürütülen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-31 Mayıs'ta kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, gerçekleştirilen operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca,10 tabanca şarjörü,1 ruhsatsız av tüfeği, 615 sikke, 2 dedektör, 5 muhtelif kazı malzemesi, 115 akıllı kol saati ile 345 elektronik eşya ele geçirdi.

        Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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