Erzurum'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Erzurum'da jandarma ekiplerince mayıs ayında yürütülen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.
Erzurum'da jandarma ekiplerince mayıs ayında yürütülen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-31 Mayıs'ta kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, gerçekleştirilen operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca,10 tabanca şarjörü,1 ruhsatsız av tüfeği, 615 sikke, 2 dedektör, 5 muhtelif kazı malzemesi, 115 akıllı kol saati ile 345 elektronik eşya ele geçirdi.
Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
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