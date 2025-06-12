Erzurum'da boşaltılan dükkanda kısmi çökme meydana geldi
Erzurum'da boşaltılan dükkan içerisinde kısmi çökme meydana geldi, duvarlarında çatlaklar oluştu.
Erzurum'da boşaltılan dükkan içerisinde kısmi çökme meydana geldi, duvarlarında çatlaklar oluştu.
Gürcükapı Caddesi ile Bakırcılar Çarşısı kesişiminde yer alan ve bir süre önce boşaltılan 2 katlı dükkanın üst katı çöktü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, duvarlarında derin çatlaklar oluşan dükkan çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Olayda dükkanda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.