Erzurum'da boşaltılan dükkanda kısmi çökme meydana geldi

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gürcükapı Caddesi ile Bakırcılar Çarşısı kesişiminde yer alan ve bir süre önce boşaltılan 2 katlı dükkanın üst katı çöktü.

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