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        Şehitler için gazeteci Hasan Tahsin'in mezarından Nene Hatun'un kabrine kadar pedal çevirdi

        İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, "93 Harbi" kahramanlarından Erzurumlu Nene Hatun ve şehitleri anmak için, Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'in mezarından başladığı bisiklet yolculuğunu tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:14 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:40
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        Şehitler için gazeteci Hasan Tahsin'in mezarından Nene Hatun'un kabrine kadar pedal çevirdi
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        İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, "93 Harbi" kahramanlarından Erzurumlu Nene Hatun ve şehitleri anmak için, Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'in mezarından başladığı bisiklet yolculuğunu tamamladı.

        Şehitler anısına 2005'ten bu yana pedal çeviren Kotluk, İzmir Buca Erzurumlular Derneği Başkanı Ömer Gündüz ve üyelerinin katılımıyla İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'in mezarından 31 Mayıs'ta bisikletle yolculuğa başladı.

        Günlerce pedal çevirerek 1500 kilometreden fazla yol kateden Kotluk, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Erzincan'dan geçerek hedefindeki son durak Erzurum'a ulaştı.

        Aziziye Tabyaları'na gelen Kotluk, burada Türk bayraklı atların eşliğinde "93 Harbi" olarak adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlık sonrasında gönüllerde taht kuran Erzurumlu Nene Hatun'un kabrinde dua okudu, yanında getirdiği Türk bayrağını da Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci'ye takdim etti.

        Kotluk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana şehitler için pedal çevirdiğini söyledi.

        Uzun bir yolculuk sonrasında kente geldiklerini belirten Kotluk, "1919'da ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'den Nene Hatun'a vefa pedalında İzmir Buca Erzurumlular Dernek Başkanı Ömer Gündüz ve üyelerinin katılımıyla şanlı bayrağımızı teslim aldık, uzun bisiklet yolculuğu sonrasında Nene Hatun'un kabrine geldim." dedi.

        - "Ülkemizin ve şehitlerimizin değerini bilelim"

        Kotluk, yanında getirdiği Türk bayrağını gazilere teslim ettiklerini ifade ederek, "Nene Hatun Rusların Erzurum'u işgal ettiğinde bebeğini kundakta bırakıp elindeki satırla düşman askerlerine karşı kahramanlık gösteren nice şehitlerimizden biri. Şanlı bayrağımızı gazilerimize teslim ettim. Mutlu ve gururluyum. Yolculuğumda bazı şehitlikleri de ziyaret ettim. İnsanlarımızın sıcaklığı zorlukları unutturuyor. Anadolu halkı bambaşka, 20. yılıma girdim ve gördüğüm ilgi bana yetiyor. Çok asil bir milletiz, ülkemizin ve şehitlerimizin değerini bilelim." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de çok anlamlı bir karşılama yaptıklarını anlatarak, "Orhan bey İzmir'den aldığı bayrağı uzun bir yolculuk yaparak, yol boyunca şehitlerimizi ziyaret ederek şehitlerimize vefa anlamında pedal çevirip Erzurum'a geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı faaliyetinden dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        Dernek başkanı Salih Mesci ise dernek olarak vatan ve bayrak sevgisi için yola çıkan Kotluk'u tebrik ettiğini ifade etti.

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