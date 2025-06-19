Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

        Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:18 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören gerçekleştirildi.

        Okulun müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu, üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen törende, mezun öğrencileri tebrik etti.

        Öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı dileğinde bulunan Nadaroğlu, "Kuruluşundan bu yana geçen 45 yılı aşkın sürede sanayi ve toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan gücünü yetiştirme ilkelerini benimseyen okulumuz, bugün 14 bölüm, 15 programla bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sunmaya devam etmekteyiz.

        Değerli velilerimiz, evlatlarınız sizlerden aldıkları güçle azim ve kararlılıkla çalışıp bu rütbeye eriştiler. Okulumuzun değerli öğretim elemanları, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı, görev bilinciyle yetişen bu genç teknikerlerimizin elde edecekleri başarılar sizler içinde en büyük gurur kaynağı olacaktır. Sevgili mezunlarımız, almaya hak kazandığınız diploma sadece birer belge değil. Bilgi, emek, özveri ve hayatın somut bir sembolüdür."

        Okul birincilerinden Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü öğrencisi Şenay Kılıç da mezun olmanın haklı gururu, mutluluğu ve heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Bu kürsüye sadece bir diploma almak için değil, yarım kalan bir hayali tamamlamanın mutluluğunu paylaşmak için çıkıyorum. Çünkü bu başarı sadece eğitim sürecimin değil yıllar içinde biriken sabrın, yeniden başlama cesaretinin ve asla geç olmadığını gösteren inancın ürünüdür." diye konuştu.

        Okul birincilerinden Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Muhammet Emin Alay ise eğitim hayatlarından kendilerine yol gösteren aileleri ve hocalarına teşekkür etti.

        Dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgelerinin verildiği törende, okul birincilerinin isimleri yaş kütüğüne çakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!
        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!
        Tarihin en büyük satışı
        Tarihin en büyük satışı
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi

        Benzer Haberler

        Yeşilayın 6 bin 500 öğrenciye ulaştığı "Can Erzurum" projesi tamamlandı
        Yeşilayın 6 bin 500 öğrenciye ulaştığı "Can Erzurum" projesi tamamlandı
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Erzurum'da konuştu:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Erzurum'da konuştu:
        Şehit annesinin "oğlunun adına hatıra ormanı oluşturulması" vasiyetini poli...
        Şehit annesinin "oğlunun adına hatıra ormanı oluşturulması" vasiyetini poli...
        Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Erzurum'da PKK'nın 6 yıl önce katlettiği amca ile yeğeni mezarları başında...
        Erzurum'da PKK'nın 6 yıl önce katlettiği amca ile yeğeni mezarları başında...
        Erzurum merkezli sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda 19 zanlı tutuklan...
        Erzurum merkezli sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda 19 zanlı tutuklan...