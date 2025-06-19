Atatürk Üniversitesi uluslararası sıralamalarda görünürlüğünü artırdı

Atatürk Üniversitesi, dünya sıralamalarında 11 uluslararası sıralama kuruluşunun tamamında yer alma başarısı gösteren Türkiye'deki 7 üniversiteden biri oldu.

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, bilimsel üretkenliğe dayalı performansı ve uluslararası görünürlüğüyle 2025 yılı dünya üniversite sıralamalarında ilerlemeye devam ediyor.

Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2024 raporunda, 11 uluslararası sıralamanın tamamında yer alan yalnızca 7 Türk üniversitesi arasında bulunan Atatürk Üniversitesi, yükseliş eğilimini 2025 verileriyle de sürdürdü.

URAP raporunda yer alan verilerde, Webometrics(Web Ölçümleme ve Görünürlük Sıralaması), ARWU(Dünya üniversitelerinin akademik sıralaması), CWUR(Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi), Leiden(Bilimsel Yayınlara Dayalı Sıralama), NTU(Tayvan Ulusal Üniversitesi Sıralaması), QS(Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu), RUR(Yuvarlak Üniversite Sıralaması), SCImago(Araştırma ve İnovasyon Temelli Kurumsal Sıralama), THE(Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu), U.S. News (ABD merkezli akademik sıralama kuruluşu) ve URAP dahil olmak üzere toplam 11 sıralamada listelenen Atatürk Üniversitesi, hem sayısal görünürlük hem de akademik etki bakımından istikrarlı bir başarı sergiledi.