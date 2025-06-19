Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:05 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Oğuzhan Halğalı (25) idaresindeki 25 ADC 461 plakalı kamyon, ilçenin Pırnakapan mevkisindeki yol yapım çalışmasında sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan kepçenin önünde yemek yiyen işçilere çarptı.

        Kazada, Halktan İlbuğa (21), Halis Aras (20), Davut Özbek (62), Cahit Kayuk (26) ve Emre Uzuncalöse (37) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı işçiler, hastanelere kaldırıldı, kamyon şoförü jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Olay esnasında alanda bulunan işçilerden Murat Mutluay, AA muhabirine, kaza anında farklı bir araç içerisinde olduğunu söyledi.

        Güneş batarken arkadaşlarının yemek molası verdiğini anlatan Mutluay, kepçecinin de çalıştığı yerden alana gelip aracı durduğunu, işçilerin ise güneşten korunmak için kepçenin önündeki kovanın gölgesine oturduklarını anlattı.

        Kamyonu kullanan arkadaşının gözüne güneş geldiği için fark edemeyip kepçeye vurduğunu anlatan Mutluay, "5 arkadaşımızın 4'ü kaçamayıp kepçenin altında kalıyorlar. 2 arkadaşın ayakları kırılıyor diğer 3'ünün de ufak tefek kırıkları ve çıkıkları var, ikisi ile yoğun ilgileniliyor. Öğrendiğim bilgiye göre 2 kişiden birini ameliyata alacaklarmış." dedi.

        Kaza dolayısıyla korktuğunu ifade eden Mutluay, "Güneş çalıştığımız istikamete doğru batıyor, şoförün de gözüne vurduğu için arkasındaki jisibiyi fark edemiyor ve vurunca arkadaşlarımızı altına alıyor. Arkadaşlarımızı çıkarmak için kovayı kaldırdık, tekerin altında kalan arkadaşımızı da kürekle çıkarmaya çalıştık. 2 ambulans çok hızlı şekilde intikal etti ve arkadaşlarımızı hastaneye götürdüler." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı
        Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı
        Atatürk Üniversitesi uluslararası sıralamalarda görünürlüğünü artırdı
        Atatürk Üniversitesi uluslararası sıralamalarda görünürlüğünü artırdı
        Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında temel atma töreni düzenlendi
        Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında temel atma töreni düzenlendi
        Şehit Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın anısına Erzurum'da kütüphane açıldı
        Şehit Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın anısına Erzurum'da kütüphane açıldı
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılık endüstrisi en çok gençleri hedef alı...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılık endüstrisi en çok gençleri hedef alı...
        İspir'de kamu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        İspir'de kamu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi