Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğu Anadolu'daki 6 ilde öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da öğrenciler karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:43 Güncelleme: 20.06.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Anadolu'daki 6 ilde öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da öğrenciler karnelerini aldı.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile Aziziye ilçesine bağlı Başçakmak Mahallesi'ndeki Başçakmak ilk ve ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Ortaokuldan başlayıp anasınıfı öğrencilerine kadar birçok sınıfa girip karne dağıtan Çiftçi, öğrencileri tebrik ederek karne ve hediyelerini verdi.

        Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu okulda 9 sınıfta 91 öğrencinin karne heyecanına ortak olmaya çalıştığını söyledi.

        Kent genelinde özel ve resmi 1334 okulun tatile girdiğini belirten Çiftçi, "12 bin 295 öğretmen ve 160 bin 984 öğrencimiz yaz tatiline girdi. Çok çalışanlar tatili hak ettiler. Fazla gayret etmeyenler de eksiklerini bu tatilde görme imkanı bulacaktır. Öğrencilere tavsiyem 3 aylık tatilde kendilerine zaman ayırsınlar. Kitaplarla dost olsunlar ve eğer imkanları varsa kişisel gelişimlerini artırmak ve hayat tecrübelerini artırmak için bir işte çalışsınlar." diye konuştu.

        Okulların kapanmasıyla kent genelindeki okullarda bir takım çalışmaların yapılacağını anlatan Çiftçi, 37 ihaleyle 144 okulda onarım başlatılacağını aktardı.

        Çiftçi, eğitim öğretimin başlangıcını merkezde yaptığını, bitiminde ise çok fazla gidilmeyen kırsal alandaki okulları tercih ettiğini sözlerine ekledi.

        - Kars

        Kars'ta Bayrampaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde, Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, öğretmen, öğrenci ve velilerle sohbet etti.

        Öğrencilere karnelerini veren Güzel, tatil süresince dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını istedi.

        Güzel, eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğini ifade ederek, "Kars'ta yaklaşık 55 bin öğrencinin 4 bin öğretmenimizin karne heyecanına şahitlik ediyoruz. Bizim için büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk onların başarısı, geleceği, istikbali her şeyden çok önemli biz bunun farkında ve bilincindeyiz." dedi.

        Akyaka ilçesindeki Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasında bulunan Çetindurak köyünde öğretmenlik yapan Fatmanur Şimşek de 4 öğrencisiyle karne heyecanı yaşadı.

        - Ardahan

        Ardahan'da Merkez Mehmet Akif Ersoy TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Hayrettin Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Öğrencileri tebrik eden Vali Çiçek, karnelerini verdiği çocuklarla fotoğraf çektirdi.

        Uzantı da il genelindeki 1190 derslikte, 14 bin 816 öğrenci ile 1429 öğretmenle dönemi sorunsuz kapattıklarını söyledi.

        - Erzincan

        Erzincan'da Bahçelievler İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine, Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile STK temsilcileri katıldı.

        Okula gelişinde öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Aydoğdu, öğrencilere karne dağıtıp, onlarla sohbet etti.

        Aydoğdu, öğrencilere iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Kentte 245 okulda, 3 bin 827 öğretmenin eğitim verdiği 42 bin 7 öğrenci karnelerini aldı.

        - Tunceli

        Tunceli'de 100 okulda 1234 öğretmenin eğitim verdiği 10 bin 158 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Atatürk Mahallesi’ndeki Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Öğretmenlerle sohbet eden Aygöl, daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de katıldı.

        - Ağrı

        Ağrı'da Selçuk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine katılan Vali Mustafa Koç, öğrencilerle sohbet etti.

        Yaz tatilinde kitap okumalarını tavsiye ettiği öğrencilere karnelerini veren Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, kazasız ve belasız bir şekilde eğitim öğretim sezonunu tamamladıklarını söyledi.

        Öğrencilerin çok zeki olduğunu belirten Koç, "1024 okulumuzda 137 bin öğrenci karnelerini aldı. Bizler de onların karne sevinci ve heyecanına ortak olmak için bu okulumuza geldik. Çocuklarımızın karnesi nasıl olursa olsun aileleri onları desteklemekten geri durmasın. Bu tatili iyi değerlendirsinler. Kitap okumaktan geri durmasınlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü

        Benzer Haberler

        Erzurum'da işletmelere yönelik denetimler devam ediyor
        Erzurum'da işletmelere yönelik denetimler devam ediyor
        Keneden 49 hastanın tedavi gördüğü Erzurum'da enfeksiyon uzmanından uyarıla...
        Keneden 49 hastanın tedavi gördüğü Erzurum'da enfeksiyon uzmanından uyarıla...
        Kedi, otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavrusunun kurtarılmasını be...
        Kedi, otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavrusunun kurtarılmasını be...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yara...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yara...
        Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı
        Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı
        Atatürk Üniversitesi uluslararası sıralamalarda görünürlüğünü artırdı
        Atatürk Üniversitesi uluslararası sıralamalarda görünürlüğünü artırdı