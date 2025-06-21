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        Erzurum'da denetimli serbestlikte Atatürk Üniversitesiyle işbirliği protokolü imzalandı

        Erzurum'da denetimli serbestlik hizmetleri alanında başsavcılıklar ile Atatürk Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:59 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:00
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        Erzurum'da denetimli serbestlikte Atatürk Üniversitesiyle işbirliği protokolü imzalandı
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        Erzurum'da denetimli serbestlik hizmetleri alanında başsavcılıklar ile Atatürk Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversite olarak sosyal sorumluluk odaklı çalışmalar kapsamda Erzurum, Hınıs ve Oltu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Denetimli Serbestlik Hizmetleri alanında işbirliği protokol imzalandı.

        Eğitim faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık oluşturma etkinlikleri ve bilimsel araştırmaların ortaklaşa yürütülmesi planlanan protokolde, hükümlü bireylerin yeniden topluma kazandırılması sürecinde akademik destek ve saha uygulamaları bir arada değerlendirilecek.

        İmzalanan protokolle, üniversite bünyesindeki akademik bilgi birikiminin ve insan kaynağının, denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin, bilimsel ve topluma faydalı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, imza töreninde, üniversitelerle yapılan bu tür iş birliklerinin hem birey hem de toplum açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.

        Aydemir, Atatürk Üniversitesi ile yürütülecek ortak çalışmaların, denetimli serbestlik tedbirlerinin daha nitelikli şekilde uygulanmasına olanak sağlayacağını aktardı.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma kurumları değil, aynı zamanda topluma yön veren, sosyal sorunların çözümüne katkı sunan yapılar olduğunu söyledi.

        Denetimli serbestlik uygulamalarının toplumsal barış ve yeniden topluma kazandırma süreci açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Hacımüftüoğlu, "Bu protokollerle üniversitemizin akademik potansiyelini kamu hizmetine sunuyor, aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz." dedi.

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