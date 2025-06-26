Erzurum'da bitkin bulunan ayı yavrusu koruma altına alındı

Buradaki tedavileri tamamlanan ayı yavrusu, doğaya dönecek boyuta erişmesi için Sakarya'daki bir hayvanat bahçesine gönderildi.

Erzurum DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakımları yapılan ayı yavrusu, Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne transfer edildi.

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