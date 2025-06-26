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        Erzurum'da bitkin bulunan ayı yavrusu koruma altına alındı

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bitkin halde bulunan ayı yavrusu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:33 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:33
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        Erzurum'da bitkin bulunan ayı yavrusu koruma altına alındı
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        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bitkin halde bulunan ayı yavrusu koruma altına alındı.

        İlçedeki kırsal alanda bitkin halde ayı yavrusu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Oltu Şefliği ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce teslim alınan ayı yavrusu, bakım ve tedaviye alındı.

        Erzurum DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakımları yapılan ayı yavrusu, Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne transfer edildi.

        Buradaki tedavileri tamamlanan ayı yavrusu, doğaya dönecek boyuta erişmesi için Sakarya'daki bir hayvanat bahçesine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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