Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Erzurum Bölge Başkanı Edip Bozoğlu, Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozoğlu, mesajında, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un kabulünün 21. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Kamu düzeni ve halkın güvenliği için yola çıkan özel güvenlik görevlilerinin, 383 bini aşkın aktif çalışanıyla Türkiye’nin en büyük meslek gruplarından birini oluşturduğunu belirten Bozoğlu, "Toplumun huzuru, işyerlerinin güvenliği, kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için gece gündüz görev yapan bu büyük emekçi kitlesi, her türlü takdiri ve desteği fazlasıyla hak etmektedir. Güvenlik-İş Sendikası olarak özel güvenlik görevlilerimizin çalışma koşullarını iyileştirmek, mesleki saygınlıklarını artırmak ve sorunlarını görünür kılmak adına yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Özellikle İçişleri Bakanlığı ve EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın katkısıyla yürütülen 'KAAN' ve 'ÖZGE' projeleri gibi uygulamaların mesleğimizin gelişimine katkı sunduğunu memnuniyetle takip ediyor ve sendika olarak destekliyoruz." ifadelerini kullandı.