Erzurum merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Çok yönlü sürdürülen çalışmalarda, 1 milyon lira dolandırıcılık yapıldığını belirleyen ekipler, Erzurum merkezli Hatay, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa'da tespit ettikleri adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp çete halinde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

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