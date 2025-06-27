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        Erzurum merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:42
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        Erzurum merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp çete halinde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Çok yönlü sürdürülen çalışmalarda, 1 milyon lira dolandırıcılık yapıldığını belirleyen ekipler, Erzurum merkezli Hatay, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa'da tespit ettikleri adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri sonrasında adliye sevk edilen şüpheliler, mağdurların zararlarını karşılamalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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