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        Erzurum'da devrilen vincin altında kalan operatör hayatını kaybetti

        Erzurum'da, yol kenarına devrilen vinçten atlayarak kurtulmaya çalışırken aracın altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 21:39 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:44
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        Erzurum'da devrilen vincin altında kalan operatör hayatını kaybetti
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        Erzurum'da, yol kenarına devrilen vinçten atlayarak kurtulmaya çalışırken aracın altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

        Yakutiye ilçesine bağlı eski 2. Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Kent'te, taşeron firmaya ait vinci kullanan 35 yaşındaki operatör Ömür Erdem Dadak, devrileceğini fark ettiği araçtan atladı.

        Yol kenarına devrilen vincin altında kalan Dadak, hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce vincin altından çıkarılan Dadak'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Dadak'ın kaza yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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